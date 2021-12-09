Медсанчасть «Строитель» и ОКБ возвращается к работе по профилю

Всего за три последних недели в Томской области для оказания плановой медицинской помощи возвращены 970 коек, ранее развернутых в респираторных госпиталях Томска, Северска и других муниципалитетах.

9 декабря возобновили работу по профилю отделения нефрологии, гинекологии и челюстно-лицевой хирургии Томской областной клинической больницы. С понедельника, 13 декабря, плановую помощь возобновят травматолого-ортопедическое и терапевтическое отделения медсанчасти «Строитель», сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В Томской области снижается количество госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Например, на этой неделе в сравнении с прошлой количество госпитализаций в респираторные госпитали снизилось на 19%. Такая динамика позволила региональному оперативному штабу во главе с губернатором принять решение о возвращении части коек для приема пациентов по другим профилям. В случае ухудшения эпидситуации мы сможем максимально оперативно развернуть респираторные отделения», — прокомментировала заместитель губернатора Алена Левко.

Сегодня в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 2 655 коек, из них свободны 703 (26,5%).

Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть №2, Томская районная больница, больница скорой медицинской помощи, роддом №4, госпитали на базе областной клинической больницы, асиновской районной больницы. В Северске респираторный госпиталь продолжает работать на базе перинатального центра.