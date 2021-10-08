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  3. Медики сообщили о состоянии мужчины, пострадавшем при возгорании в ТЮЗе
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Медики сообщили о состоянии мужчины, пострадавшем при возгорании в ТЮЗе

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Мужчина, пострадавший 7 октября при возгорании в щитовой ТЮЗа, госпитализирован в ожоговое отделение Томской областной клинической больницы. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

«Состояние пациента по оценке врачей стабильное, удовлетворительное, мужчина проходит лечение в палате интенсивной терапии», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера в здании Театра юного зрителя в одном из помещений размером 3х4 метра на 3 этаже загорелся щиток.  Площадь пожара составила 2 квадратных метра.

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