Медики сообщили о состоянии мужчины, пострадавшем при возгорании в ТЮЗе

Мужчина, пострадавший 7 октября при возгорании в щитовой ТЮЗа, госпитализирован в ожоговое отделение Томской областной клинической больницы. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

«Состояние пациента по оценке врачей стабильное, удовлетворительное, мужчина проходит лечение в палате интенсивной терапии», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера в здании Театра юного зрителя в одном из помещений размером 3х4 метра на 3 этаже загорелся щиток. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.