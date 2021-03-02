Медики смогут добираться на вездеходах к удаленным месторождениям Томской области

Компания «Газпромнефть-Восток» купила несколько вездеходов скорой помощи для обслуживания месторождений в Парабельском и Каргасокском районах, сообщили в Облздраве. Техника сможет круглый год доставлять медиков сотрудникам удаленных промыслов.

Сообщается, что две машины скорой помощи на базе снегоболотохода «Трэкол» будут помогать медикам добираться к работникам Шингинского, Урманского, Арчинского, Смоляного и Кулгинского месторождений. Эти промыслы находятся в Парабельском и Каргасокском районах Томской области и занимают площадь более 350 квадратных километров. На снегоболотоходах медики смогут добраться до нужного места как по снегу зимой, так и в весеннее половодье или через болото летом.





«Благодаря своим техническим характеристикам, автомобили способны преодолевать болотные топи и речные преграды. Это особенно важно, учитывая автономность промыслов, которые с мая по декабрь отрезаны от цивилизации и объектов медицинской инфраструктуры сотнями километров Васюганских болот. Зимой связь с месторождениями осуществляется по временным дорогам – «зимникам». Вездеходы будут использованы как для оказания неотложной медпомощи, так и при мероприятиях в рамках корпоративной программы по противодействию распространению COVID-19 «Антивирус», — говорится в сообщении.





Машины оснащены медоборудованием, на котором можно провести стандартный комплекс исследований и реанимационные процедуры. На борту «Трэколов» есть аппарат ИВЛ, система автоматической подачи кислорода, электрокардиограф, дефибриллятор, инфузомат для дозированного введения лекарств.