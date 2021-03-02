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02 марта,
2021
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Новости

Медики смогут добираться на вездеходах к удаленным месторождениям Томской области

ТВ2
ТВ2
4 минуты назад

Компания «Газпромнефть-Восток» купила несколько вездеходов скорой помощи для обслуживания месторождений в Парабельском и Каргасокском районах, сообщили в Облздраве. Техника сможет круглый год доставлять медиков сотрудникам удаленных промыслов.

Медики смогут добираться на вездеходах к удаленным месторождениям Томской области
Фото: Телеграм-канал "Область здоровья"

Сообщается, что две машины скорой помощи на базе снегоболотохода «Трэкол» будут помогать медикам добираться к работникам Шингинского, Урманского, Арчинского, Смоляного и Кулгинского месторождений. Эти промыслы находятся в Парабельском и Каргасокском районах Томской области и занимают площадь более 350 квадратных километров. На снегоболотоходах медики смогут добраться до нужного места как по снегу зимой, так и в весеннее половодье или через болото летом.


«Благодаря своим техническим характеристикам, автомобили способны преодолевать болотные топи и речные преграды. Это особенно важно, учитывая автономность промыслов, которые с мая по декабрь отрезаны от цивилизации и объектов медицинской инфраструктуры сотнями километров Васюганских болот. Зимой связь с месторождениями осуществляется по временным дорогам – «зимникам». Вездеходы будут использованы как для оказания неотложной медпомощи, так и при мероприятиях в рамках корпоративной программы по противодействию распространению COVID-19 «Антивирус», — говорится в сообщении.


Машины оснащены медоборудованием, на котором можно провести стандартный комплекс исследований и реанимационные процедуры. На борту «Трэколов» есть аппарат ИВЛ, система автоматической подачи кислорода, электрокардиограф, дефибриллятор, инфузомат для дозированного введения лекарств.

Медики смогут добираться на вездеходах к удаленным месторождениям Томской области
Фото: Телеграм-канал "Область здоровья"

В Облздраве отметили, что «Газпромнефть-Восток» стал первой компанией в Томской области, которая оснастила месторождения такой техникой.  Позже медицинские вездеходы планируется вывести на дежурство еще на двух автономных промыслах – на юго-западной части Крапивинского и Западно-Лугинецком месторождениях.

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