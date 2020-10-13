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13 октября,
2020
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Новости

Медики рассказали о состоянии детей, которые пострадали в пожаре в Тунгусово

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Детей, пострадавших во время пожара в Тунгусово, доставили в Томск, сообщает телеграм-канал Область здоровья. 

Молчановская районная больница
Молчановская районная больница

Двоих мальчиков 8 и 9 лет и шестилетнюю девочку вчера доставили из Молчановской районной больницы в больницу скорой медицинской помощи № 2 Томска.


По словам главного врача больницы скорой медицинской помощи № 2 Андрея Караваева, двое детей сегодня будут переведены под наблюдение врачей в областную детскую больницу. Их состояние ближе к удовлетворительному.


Состояние пострадавшего 8-летнего мальчика оценивается как средней степени тяжести. Он продолжит обследование и лечение в детской больнице скорой медицинской помощи.


Напомним, 12 октября деревянный дом загорелся в селе Тунгусово Томской области. Пострадали трое маленьких детей, которые находились дома без взрослых. 


Прокуратура Молчановского района приступила к проверке, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе причины, почему дети остались ночью без присмотра.



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