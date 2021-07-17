Медики рассказали о состоянии пилота и пассажирки Ан-28, госпитализированных в ОКБ

После жесткой посадки самолета Ан-28, летевшего в Томск из Кедрового 16 июля, пострадали 11 человек. Двое были госпитализированы в томскую ОКБ, девять человек — с небольшими ушибами и сотрясениями легкой степени — были отпущены с рекомендациями для амбулаторного наблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал «Область здоровья».

«Всех пациентов, экипаж и пассажиров самолета Ан-28 (доставленных в Томск на вертолетах — прим.) осмотрели врачи-терапевты, хирурги, травматологи, офтальмологи, нейрохирурги, неврологи и другие специалисты Томской областной клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи. Также с ними работали психологи управления МЧС России по Томской области. Мы оказали необходимую помощь по доставке из больницы всем, кому не потребовалась госпитализация», — прокомментировала заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алёна Левко.

Медицинская помощь потребовалась мужчине 1965 г.р. с травмой ноги — его госпитализировали в отделение травматологии, и девушке 2003 г.р. с сотрясением мозга — ее направили на лечение в отделение нейрохирургии. Оба пациента, по сообщению телеграм-канала, находятся на лечебно-охранительном режиме.

«Состояние девушки, по данным на утро субботы, ближе к удовлетворительному, она проходит консервативное лечение. Думаю, что в ближайшее время мы ее выпишем на амбулаторное лечение. Второму госпитализированному пациенту — мужчине — в ближайшее время будет выполнена операция — металлоостиосинтез. Интересно, что накануне инцидента у одной из пострадавших был День рождения, думаю, что и она, и все остальные летевшие этим рейсом теперь 16 июля могут отмечать второй День рождения», — цитирует телеграм-канал главного врача ТОКБ Михаила Лукашова.

Еще шесть пассажиров, летевших злополучным рейсом, были транспортированы наземным транспортом в пятницу вечером в Томск, их предварительно осмотрели медики Бакчарской районной больницы. Медицинская помощь им не потребовалась.

17 июля позднее главный внештатный врач-травматолог департамента здравоохранения Томской области Станислав Шагиахметов сообщил подробности состояния пилота, госпитализированного в Томскую ОКБ: «Болевого синдрома у пациента практически нет. Сегодня запланирована операция, пациент находится в стадии подготовки к оперативному лечению. Планируем часа через 3 взять его в операционную. Операция будет заключаться в установке металлоконструкции, которая зафиксирует сломанную кость. Операция рядовая для нас, восстановление после нее 100-процентное. То есть он сможет вернуться к своей профессиональной деятельности. В случае если операция пройдет успешно, через 5-7 дней мы его выпишем на амбулаторное долечивание». Он также добавил, что еще одна госпитализированная пациентка из числа пассажиров с сотрясением головного мозга чувствует себя хорошо, проходит консервативное лечение.