Медики поехали в удаленные томские села с автополиклиникой

В составе автополиклиники в рейс уехали 40 человек: сотрудники центров здоровья ОКБ и межвузовской поликлиники, врачи томского онкодиспансера, томской районной больницы, специалисты центра медицины катастроф, специалисты центра медицинской профилактики, клинические психологи, узкие специалисты, инструкторы по оказанию первой помощи. В этом году впервые в бригаду вошел детский врач-стоматолог.

«Проект развивается, регион закупит еще несколько мобильных комплексов, оснащенных маммографами и флюорографами, которые позволят охватить еще больше жителей удаленных сел специализированными медицинскими осмотрами», — рассказал замгубернатора по соцполитике Иван Деев, когда провожал экспедицию.





В этом году жители сел, куда приедет мобильная поликлиника, жители смогут пройти маммографию, флюорографию, сделать скрининги сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронических бронхолегочных заболеваний. Также врачи планируют провести для жителей семинары по основам первой помощи и профилактике заболеваний.