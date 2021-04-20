Медики поехали в удаленные томские села с автополиклиникой

В далекие села региона отправилась автополиклиника «Маршрут здоровья», сообщает облздрав. Первым пунктом назначения станет Кожевниковский район.
В составе автополиклиники в рейс уехали 40 человек: сотрудники центров здоровья ОКБ и межвузовской поликлиники, врачи томского онкодиспансера, томской районной больницы, специалисты центра медицины катастроф, специалисты центра медицинской профилактики, клинические психологи, узкие специалисты, инструкторы по оказанию первой помощи. В этом году впервые в бригаду вошел детский врач-стоматолог.
Фото: телеграм-канал "Область здоровья"
«Проект развивается, регион закупит еще несколько мобильных комплексов, оснащенных маммографами и флюорографами, которые позволят охватить еще больше жителей удаленных сел специализированными медицинскими осмотрами», — рассказал замгубернатора по соцполитике Иван Деев, когда провожал экспедицию.
В этом году жители сел, куда приедет мобильная поликлиника, жители смогут пройти маммографию, флюорографию, сделать скрининги сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронических бронхолегочных заболеваний. Также врачи планируют провести для жителей семинары по основам первой помощи и профилактике заболеваний.
По информации облздрава, проект «Маршрут здоровья» работает в регионе с 2017 года, он продолжил проект «Плавучая поликлиника», запущенный в 1999 году. Автополиклиника выезжает в те населенные пункты, которые географически не могут получить помощь «Плавучей поликлиники». Врачи обследуют жителей на предмет болезней и выявлений факторов риска к болезням системы кровообращения, онкологических заболеваний, болезней органов дыхания, глазных и других патологий. В 2020 врачи не отправились в экспедицию из-за пандемии. В 2019 году во время «Маршрута здоровья» обследовали жителей 70 отдаленных сел и деревень восьми муниципальных образований. За время проекта обследования прошли более 4 тысяч человек.