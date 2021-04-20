Добрые новости
20 апреля,
2021
2
фото
Новости

Медики поехали в удаленные томские села с автополиклиникой

ТВ2
ТВ2
51 минута назад

В далекие села региона отправилась автополиклиника «Маршрут здоровья», сообщает облздрав. Первым пунктом назначения станет Кожевниковский район.


В составе автополиклиники в рейс уехали 40 человек: сотрудники центров здоровья ОКБ и межвузовской поликлиники, врачи томского онкодиспансера, томской районной больницы, специалисты центра медицины катастроф, специалисты центра медицинской профилактики, клинические психологи, узкие специалисты, инструкторы по оказанию первой помощи. В этом году впервые в бригаду вошел детский врач-стоматолог.

Медики поехали в удаленные томские села с автополиклиникой
Фото: телеграм-канал "Область здоровья"

«Проект развивается, регион закупит еще несколько мобильных комплексов, оснащенных маммографами и флюорографами, которые позволят охватить еще больше жителей удаленных сел специализированными медицинскими осмотрами», — рассказал замгубернатора по соцполитике Иван Деев, когда провожал экспедицию.


В этом году жители сел, куда приедет мобильная поликлиника, жители смогут пройти маммографию, флюорографию, сделать скрининги сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронических бронхолегочных заболеваний. Также врачи планируют провести для жителей семинары по основам первой помощи и профилактике заболеваний.

Медики поехали в удаленные томские села с автополиклиникой

По информации облздрава, проект «Маршрут здоровья» работает в регионе с 2017 года, он продолжил проект «Плавучая поликлиника», запущенный в 1999 году. Автополиклиника выезжает в те населенные пункты, которые географически не могут получить помощь «Плавучей поликлиники». Врачи обследуют жителей на предмет болезней и выявлений факторов риска к  болезням системы кровообращения, онкологических заболеваний, болезней органов дыхания, глазных и других патологий. В 2020 врачи не отправились в экспедицию из-за пандемии. В 2019 году во время «Маршрута здоровья» обследовали жителей 70 отдаленных сел и деревень восьми муниципальных образований. За время проекта обследования прошли более 4 тысяч человек.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.