Медикам, заразившимся коронавирусом на работе, продлили выплаты в 2021 году

Медицинским работникам и водителям автомобилей скорой помощи продлили дополнительные страховые выплаты на случай заражения коронавирусом на работе до конца 2021 года. Об этом говорится в постановлении правительства.

Ранее в редакцию ТВ2 обращались медики, которые заразились коронавирусной инфекцией на работе, но обещанные страховые выплаты так и не поступали на их счета. В фонде соцстрахования объясняли задержку отсутствием соответствующих распоряжений из Москвы.





Вскоре все задержанные страховые выплаты медработники должны получить. Сумма страховых выплат варьируется от 15 тысяч рублей в зависимости от занимаемой должности.