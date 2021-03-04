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04 марта,
2021
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Медикам, заразившимся коронавирусом на работе, продлили выплаты в 2021 году

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
3 часа назад

Медицинским работникам и водителям автомобилей скорой помощи продлили дополнительные страховые выплаты на случай заражения коронавирусом на работе до конца 2021 года. Об этом говорится в постановлении правительства. 

Ранее в редакцию ТВ2 обращались медики, которые заразились коронавирусной инфекцией на работе, но обещанные страховые выплаты так и не поступали на их счета. В фонде соцстрахования объясняли задержку отсутствием соответствующих распоряжений из Москвы. 


Вскоре все задержанные страховые выплаты медработники должны получить. Сумма страховых выплат варьируется от 15 тысяч рублей в зависимости от занимаемой должности. 

Медикам, заразившимся коронавирусом на работе, продлили выплаты в 2021 году
Медикам, заразившимся коронавирусом на работе, продлили выплаты в 2021 году
Медикам, заразившимся коронавирусом на работе, продлили выплаты в 2021 году

Расследованием страховых случаев будет заниматься врачебная комиссия, куда входят представители медучреждений и ФСС. Руководство больницы, где произошел страховой случай, должно уведомить о выплате ФСС. В этот же день собирается комиссия и расследует случай. В течение трех рабочих дней медработника информируют о результатах расследования. Полный алгоритм обращения доступен по ссылке.


Напомним, с мая 2020 года заболевшим коронавирусом медработникам выплачивают дополнительные деньги. 

Медикам, заразившимся коронавирусом на работе, продлили выплаты в 2021 году
Медикам, заразившимся коронавирусом на работе, продлили выплаты в 2021 году

Если вам не выплатили деньги, вы можете подать жалобу. Подробнее об этом можно узнать здесь


«Горячая линия» Томского регионального отделения ФСС РФ +7 (3822) 60-84-70


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