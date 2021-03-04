Медикам, заразившимся коронавирусом на работе, продлили выплаты в 2021 году

Медицинским работникам и водителям автомобилей скорой помощи продлили дополнительные страховые выплаты на случай заражения коронавирусом на работе до конца 2021 года. Об этом говорится в постановлении правительства.
Ранее в редакцию ТВ2 обращались медики, которые заразились коронавирусной инфекцией на работе, но обещанные страховые выплаты так и не поступали на их счета. В фонде соцстрахования объясняли задержку отсутствием соответствующих распоряжений из Москвы.
Вскоре все задержанные страховые выплаты медработники должны получить. Сумма страховых выплат варьируется от 15 тысяч рублей в зависимости от занимаемой должности.
Расследованием страховых случаев будет заниматься врачебная комиссия, куда входят представители медучреждений и ФСС. Руководство больницы, где произошел страховой случай, должно уведомить о выплате ФСС. В этот же день собирается комиссия и расследует случай. В течение трех рабочих дней медработника информируют о результатах расследования. Полный алгоритм обращения доступен по ссылке.
Напомним, с мая 2020 года заболевшим коронавирусом медработникам выплачивают дополнительные деньги.
Если вам не выплатили деньги, вы можете подать жалобу. Подробнее об этом можно узнать здесь.
«Горячая линия» Томского регионального отделения ФСС РФ +7 (3822) 60-84-70