Медикам в Северске дают премии за прививку от коронавируса

Сотрудникам Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России в Северске будут доплачивать премии в размере 1000 рублей за вакцинацию против COVID-19. Об этом говорится во внутреннем приказе учреждения.

Приказываю выплатить работникам, участвующим в оказании медицинской помощи и обеспечивающим условия для предоставления медицинской помощи, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции премию в размере 1000 рублей, — говорится в приказе.

В начале апреля в Томскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 13 300 доз. В медучреждения Томска будет распределено 5700 доз, в Северск – 2 тысячи, остальные – в другие муниципальные образования региона.





Сделать бесплатную прививку от СOVID-19 могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ и противопоказаний. Оставить заявку можно одним из следующих способов: через сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг, по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону «горячей линии» департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.





В Томской области уже привито 41 896 человек, из них 31 816 поставили оба компонента. Более 16 тысяч вакцинированных – жители Томской области старше 60 лет, 5,4 тысячи человек, имеющие хронические заболевания.





За весь период прививочной кампании в Томскую область поступило уже 60 392 дозы двухкомпонентного препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), из которых 8380 доз — в Северск.







Читайте также:





Если надо — уколюсь? Ответы на популярные вопросы о вакцинации от коронавируса

Как вакцинируют Сибирь от ковида

В Томске приостановили вакцинацию первым компонентом «Спутник V»

Привит 1% населения: власти Томской области о недостатке вакцины от ковида







ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​