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10 апреля,
2021
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Новости

Медикам в Северске дают премии за прививку от коронавируса

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сотрудникам Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России в Северске будут доплачивать премии в размере 1000 рублей за вакцинацию против COVID-19. Об этом говорится во внутреннем приказе учреждения. 

Медикам в Северске дают премии за прививку от коронавируса

Приказ подписал исполняющий обязанности гендиректора Виктор Авхименко 8 апреля. 

Приказываю выплатить работникам, участвующим в оказании медицинской помощи и обеспечивающим условия для предоставления медицинской помощи, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции премию в размере 1000 рублей, — говорится в приказе.

В начале апреля в Томскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 13 300 доз. В медучреждения Томска будет распределено 5700 доз, в Северск – 2 тысячи, остальные – в другие муниципальные образования региона.

Сделать бесплатную прививку от СOVID-19 могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ и  противопоказаний. Оставить заявку можно одним из следующих способов: через сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг, по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону «горячей линии» департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.


В Томской области уже привито 41 896 человек, из них 31 816 поставили оба компонента. Более 16 тысяч вакцинированных – жители Томской области старше 60 лет, 5,4 тысячи человек, имеющие хронические заболевания.


За весь период прививочной кампании в Томскую область поступило уже 60 392 дозы двухкомпонентного препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), из которых 8380 доз — в Северск.


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