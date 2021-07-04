Медикам и соцработникам выделят несколько миллиардов рублей на отпускные
Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на увеличенные отпускные медицинским и социальным работникам. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
«Свыше 8,3 млрд рублей направлено на оплату повышенных отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинским и социальным работникам, которые заботятся о заболевших коронавирусом. Их получат все, кому в прошлом году были назначены стимулирующие выплаты», – говорится в сообщении.
Такие выплаты положены врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, а также сотрудникам соцучреждений, которые работают с больными коронавирусом и гражданами из группы риска. С апреля прошлого года по поручению президента им выплачивают стимулирующие надбавки. Эти доплаты учитываются при расчете отпускных, в связи с чем и возникла необходимость дополнительного финансирования.
Медики, которые работают с заболевшими коронавирусом, получают выплаты.
В апреле-октябре 2020 года врачам стационаров платили по 80 тыс. рублей в месяц, медсестрам стационаров и врачам скорой помощи – 50 тыс. рублей в месяц, младшему медперсоналу стационаров, водителям и среднему и младшему персоналу скорой помощи – 25 тыс. рублей в месяц.
С ноября 2020 года размер выплат определяется в зависимости от должности и характера работы. За одну смену выплаты для работников скорой помощи составляют: для врачей – 2430 руб., среднего медперсонала и водителей – 1215 руб., младшего медперсонала – 950 руб., фельдшеров по приему вызовов – 600 руб.