Медицинских роботов для реабилитации пациентов будут создавать в ТГУ

Лаборатория медицинской робототехники «CyberMed» появится в ТГУ, сообщает пресс-служба университета. В ней ученые вуза вместе с сотрудниками Сибирского федерального научно-клинического центра (СибФНКЦ) будут разрабатывать устройство и программы для реабилитации пациентов.

По словам главы проекта и советника при ректорате ТГУ Алексея Сазонова, сейчас реабилитационные центры слабо автоматизированы. Это увеличивает нагрузку на персонал и снижает эффективность лечения и реабилитации.

«Разработка специальных роботизированных комплексов позволит переоснастить отечественные центры реабилитации, а также укомплектовать этим оборудованием поликлиники, что значительно повысит не только качество медицинской реабилитации, но и её доступность», – считает Сазонов.

Заниматься разработками будут врачи-реабилитологи вместе с исследователями медицинского приборостроения и робототехники. В ближайших планах лаборатории – создание роботизированного комплекса для кинезиотерапии. С его помощью можно будет обеспечить восстановление пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, например, травм либо врожденных заболеваний.





Также планируется создание роботизированных системы для пациентов, перенесших инсульт, страдающих от миелитов и других заболеваний.



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