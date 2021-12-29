МЧС: В некоторых магазинах Томска прекратили продавать пиротехнику после пожаров в «Ленте»

Некоторые магазины прекратили торговлю пиротехническими изделиями после пожаров в сети магазинов «Лента». При этом официальных требований о закрытии отделов с пиротехникой не поступало, рассказал во время пресс-конференции начальник регионального ГУ МЧС Андрей Андреев.
По его словам, после пожаров ведомство запланировало провести 17 проверок крупных торговых центров. Десять из них уже провели.
«После пожара в «Ленте» на Елизаровых стали проводиться профилактические мероприятия, а также проверки крупных торговых центров в Томске. Проверяется работа всех автоматических систем противопожарной защиты, состояние путей эвакуации, первичных средств пожарозащиты. Проверки выявляют, что в целом пожарная безопасность на объектах обеспечена, но вместе с тем есть замечания по средствами пожаротушения и автоматике. Объекты относятся с пониманием к требованиям и пытаются устранить нарушения», – рассказал замначальника регионального ГУ МЧС Сергей Шутов.
Напомним, пожар в «Ленте» на улице Елизаровых начался 21 декабря, примерно в 15 часов. Огонь охватил всю торговую площадь гипермаркета — более 5 тысяч квадратных метров. Никто из посетителей и персонала гипермаркета не пострадал — из здания эвакуировались более 200 человек. На месте работали 24 единицы пожарной техники и 86 спасателей, они эвакуировали из здания 20 баллонов с углекислым газом. Локализовать пожар удалось только в 18:49, полностью здание гипермаркета потушили в 2 часа ночи.
Подозреваемого в поджоге задержали, им оказался 33-летний сотрудник подрядной организации. Мужчина заявил, что поджег гипермаркет, поскольку ему «надоело там работать». После поджога он якобы ушел домой, где его и обнаружили полицейские.
В субботу, 25 декабря, в другом гипермаркете «Лента», на улице Пушкина, произошел еще один пожар, из здания эвакуировались около 650 человек, никто не пострадал. Возгорание началось в отделе пиротехники, пресс-служба «Ленты» сообщила о поджоге, совершенном одним из посетителей. Огонь потушили спустя 12 минут, обгорели товары на площади в 2 квадратных метра. Позднее подозреваемый также был задержан.