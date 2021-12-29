МЧС: В некоторых магазинах Томска прекратили продавать пиротехнику после пожаров в «Ленте»

Некоторые магазины прекратили торговлю пиротехническими изделиями после пожаров в сети магазинов «Лента». При этом официальных требований о закрытии отделов с пиротехникой не поступало, рассказал во время пресс-конференции начальник регионального ГУ МЧС Андрей Андреев.

По его словам, после пожаров ведомство запланировало провести 17 проверок крупных торговых центров. Десять из них уже провели.

«После пожара в «Ленте» на Елизаровых стали проводиться профилактические мероприятия, а также проверки крупных торговых центров в Томске. Проверяется работа всех автоматических систем противопожарной защиты, состояние путей эвакуации, первичных средств пожарозащиты. Проверки выявляют, что в целом пожарная безопасность на объектах обеспечена, но вместе с тем есть замечания по средствами пожаротушения и автоматике. Объекты относятся с пониманием к требованиям и пытаются устранить нарушения», – рассказал замначальника регионального ГУ МЧС Сергей Шутов.