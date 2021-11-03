МЧС: с начала 2021 года в пожарах погибло 44 человека

В регионе с начала 2021 года произошло 2,1 тысяч пожаров, в них погибло 44 человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

«За 10 месяцев 2021 года в Томской области сотрудники МЧС России спасли на пожарах 366 человек. В регионе произошло 2102 пожара, из них 771 возгорание в жилом секторе. За аналогичный период прошлого года в регионе произошло 2473 пожара, из них 813 в жилом секторе. Было спасено 405 человек, погибло 58», — говорится в сообщении ведомства.

Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о высокой вероятности возникновения бытовых пожаров во время выходных дней с 4 по 7 ноября. Специалисты призывают томичей соблюдать меры пожарной безопасности, чтобы не подвергать риску себя и окружающих.

«По статистике, во время выходных дней снижается бдительность и, как следствие, происходят пожары. Жители зачастую забывают об элементарных правилах: уходя из дома и на ночь, не выключают обогреватели и другие электрические приборы, не следят за растопленной печью, а также допускают неосторожность при курении. В выходные дни состояние алкогольного опьянения является основной сопутствующей причиной гибели людей», — говорится в сообщении.

Кроме того, МЧС просит следить за детьми и пресекать все игры с огнем, а также убрать из зоны досягаемости спички, сигареты и зажигалки. Пользоваться только исправными электроприборами и не использовать для розжига печи керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.