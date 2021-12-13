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МЧС подняло тело последнего погибшего из шахты «Листвяжная»

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Горноспасатели заявили о завершении поисковой операции на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Тело последнего погибшего подняли на поверхность сегодня утром, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Поисковые работы завершены. Отделениями ВГСЧ МЧС России на поверхность эвакуированы все погибшие — 51 человек (46 шахтеров и 5 горноспасателей)», — рассказали в ведомстве.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. Из-за взрыва в вентиляционном штреке в шахте началось задымление на глубине 250 метров. В это время под землей находились 285 человек. На поверхность удалось выйти более 200 сотрудникам. Один из горноспасателей, которого считали погибшим, смог выбраться из шахты 26 ноября.

После этого суд в Кузбассе отправил в СИЗО обвиняемых в нарушении требований промышленной безопасности директора шахты Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименка. Также под арестом находятся обвиняемые по делу о халатности сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

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