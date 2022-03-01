МЧС наградила томича, спасшего девочку, дедушка которой утонул

4 июля 2021 года в районе села Тахтамышево на берегу Томи отдыхала семейная пара с двумя внучками. Во время купания одна из них, восьмилетняя девочка, стала тонуть. Дедушка бросился спасать ее, вытолкнул ребенка из быстрого течения, однако сам спастись не смог. Олим Акпаров отдыхал на реке ниже по течению.

«Люди в стороне стали кричать: «Помогите, помогите!». Я сначала подумал — играются. А потом смотрю, что-то по реке плывет в нашу сторону. Следом бежит мужчина, он проплыл немного, метров 20-30, вернулся назад. Я тогда подумал, что точно играют. Но крики о помощи продолжались, тогда я понял, что плывет в воде человек. Вернее, его несет течением», — рассказывал Олим.

Присмотревшись, он увидел в воде ребенка, но так как почти не умел плавать, привязал к себе пластиковые бутылки. «Когда подплыл и перевернул лицом к себе, увидел, что это была девочка, — вспоминает Олим Акпаров. — Губы и лицо у нее были синие, она не дышала. Испугался – было страшно видеть ее в таком состоянии. Придерживая ей голову, потащил к берегу. В это время жена уже звонила в скорую. На берегу я перевернул девочку на бок, пытался оказать первую помощь. Кричал ей: «Дыши, доча, дыши!». По словам мужчины, через пару минут манипуляций из ребенка стала выходить вода и появилось слабое дыхание, а к моменту приезда скорой девочка была в сознании.

Медаль «За спасение погибающих на водах» Олиму Акпарову вручил начальник регионального МЧС Андрей Андреев.

«К сожалению, не на каждый водоем, которых в Томской области насчитывается тысячи, можно поставить профессионального спасателя в купальный сезон. Олим оказался в нужный момент в нужном месте, в экстренной ситуации действовал решительно и правильно. Благодаря его героическому поступку спасена маленькая человеческая жизнь», — отметил Андрей Андреев.