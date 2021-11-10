МЧС: Ледостав завершится не раньше 20 ноября. Что делать, если вы провалились под лед

Ледовый покров в Томской области окрепнет в последнюю неделю ноября, сообщил глава отдела безопасности людей на водных объектах областного управления МЧС Сергей Егоров. Он также предостерег томичей от выхода на лед до завершения ледостава.
«Судя по прогнозам погоды, примерно с 15 ноября начнутся заморозки, завершится ледостав предположительно в 20-х числах ноября», — рассказал Егоров. Тогда же прекратит работу паромная переправа в Колпашевском районе, на месте которой будет организована ледовая переправа для людей и техники.
Спасатель пояснил, что выход на лед разрешен только в местах с ледовыми переправами, находящимися под надзором госинспекции по маломерным судам. Толщина льда в таких местах должна достигать 7-12 сантиметров, сейчас ледяной покров в регионе не толще 5 сантиметров, и выход на него опасен для жизни. По словам Егорова, чаще всего рискуют провалиться под лед рыбаки или дети, которые приближаются к водоемам без присмотра родителей.
Коллега Егорова, начальник поисково-спасательной службы региона Евгений Кабаков рассказал, как действовать, чтобы спасти провалившегося под лед человека или спастись в таких обстоятельствах самому. В первую очередь, провалившись под лед, человек должен повернуться в ту сторону, откуда он пришел, поскольку лед там крепче, и избавиться от груза (например, рюкзака или ящика). Руки нужно вытянуть вперед, а не опираться на кромку льда, затем постараться лечь на лед грудью, если не получается — перевернуться на спину и ногами вытолкнуть себя на лед. Выбравшись на лед, нужно проползти по нему около 10 метров, чтобы оказаться подальше от места с хрупким льдом. Действовать надо как можно быстрее, пока не намокла одежда: до этого момента у нее есть некая плавучесть, что может помочь выбраться из-подо льда.
В случае, если вы стали очевидцем того, как человек провалился под лед, необходимо найти что-то, за что он сможет ухватиться, например, палку или веревку (главное ни в коем случае не наматывать ее на руку, чтобы утопающий не утянул вас за собой). Когда под рукой ничего нет, можно снять с себя ремень или шарф, чтобы подать утопающему, при этом важно не подходить к кромке льда ближе чем на 2 метра.