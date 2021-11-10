МЧС: Ледостав завершится не раньше 20 ноября. Что делать, если вы провалились под лед

«Судя по прогнозам погоды, примерно с 15 ноября начнутся заморозки, завершится ледостав предположительно в 20-х числах ноября», — рассказал Егоров. Тогда же прекратит работу паромная переправа в Колпашевском районе, на месте которой будет организована ледовая переправа для людей и техники.

Спасатель пояснил, что выход на лед разрешен только в местах с ледовыми переправами, находящимися под надзором госинспекции по маломерным судам. Толщина льда в таких местах должна достигать 7-12 сантиметров, сейчас ледяной покров в регионе не толще 5 сантиметров, и выход на него опасен для жизни. По словам Егорова, чаще всего рискуют провалиться под лед рыбаки или дети, которые приближаются к водоемам без присмотра родителей.

Коллега Егорова, начальник поисково-спасательной службы региона Евгений Кабаков рассказал, как действовать, чтобы спасти провалившегося под лед человека или спастись в таких обстоятельствах самому. В первую очередь, провалившись под лед, человек должен повернуться в ту сторону, откуда он пришел, поскольку лед там крепче, и избавиться от груза (например, рюкзака или ящика). Руки нужно вытянуть вперед, а не опираться на кромку льда, затем постараться лечь на лед грудью, если не получается — перевернуться на спину и ногами вытолкнуть себя на лед. Выбравшись на лед, нужно проползти по нему около 10 метров, чтобы оказаться подальше от места с хрупким льдом. Действовать надо как можно быстрее, пока не намокла одежда: до этого момента у нее есть некая плавучесть, что может помочь выбраться из-подо льда.

В случае, если вы стали очевидцем того, как человек провалился под лед, необходимо найти что-то, за что он сможет ухватиться, например, палку или веревку (главное ни в коем случае не наматывать ее на руку, чтобы утопающий не утянул вас за собой). Когда под рукой ничего нет, можно снять с себя ремень или шарф, чтобы подать утопающему, при этом важно не подходить к кромке льда ближе чем на 2 метра.