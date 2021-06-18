МЧС: грозы, град и сильный ветер ожидаются в выходные в Томске

В Томской области объявлкно штормое предупреждение. 19 и 20 июня в регионе ожидаются грозы, град и сильный ветер, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным томского гидрометцентра, 19 июня и ночью 20 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы, сильные дожди, град, и усиление ветра до 19-24 м/с. 19 июня в Томске ожидатеся от 29 до 31°С днем и от 16 до 18°С ночью.

В МЧС напоминают, что порывы ветра лучше пережидать в помещении, а на улице следует держаться подальше от шатких конструкций.