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29 мая,
2020
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МЧС: В выходные дни в Томской области ожидаются дожди и сильный ветер

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 30 мая и ночью 31 мая по области ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, усиление ветра 9-14 м/с, местами порывы 19-24 м/с.


В ночь на субботу по области синоптики прогнозируют +7…+12°С, днем 30 мая — +17…+22°С, местами — до +12°С. По Томску ночью будет +10…+12°С, днем в субботу — +15…+17°С.


В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий.


Порывы ветра лучше переждать в помещении, обращает внимание МЧС. Находясь на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

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