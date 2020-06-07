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МЧС: В понедельник в Томской области ожидаются грозы и сильный ветер
3 часа назад
Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий 8 июня, связанных с обрывом линий электропередач, падением слабозакрепленных конструкций, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП.
По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды утром и днем, 8 июня, по области ожидаются дожди, грозы, при грозах сильные дожди, местами град, порывы ветра 15-20 м/с, — пояснили в МЧС.
Температура ночью в понедельник в Томске составит +6…+8°С, днем +18…+20°С.
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