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07 июня,
2020
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Новости

МЧС: В понедельник в Томской области ожидаются грозы и сильный ветер

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий 8 июня, связанных с обрывом линий электропередач, падением слабозакрепленных конструкций, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП.

МЧС: В понедельник в Томской области ожидаются грозы и сильный ветер
Фото: ТВ2

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды утром и днем, 8 июня, по области ожидаются дожди, грозы, при грозах сильные дожди, местами град, порывы ветра 15-20 м/с, — пояснили в МЧС. 

Температура ночью в понедельник в Томске составит +6…+8°С, днем +18…+20°С.


Рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2

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