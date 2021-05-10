МЧС: в Колпашевском районе возможны переливы дорог

По данным томских синоптиков, с 10 по 12 мая на реке Обь в районе Колпашева продолжится подъем уровня воды.







В региональном МЧС предупреждают, что возможно достижение опасной отметки в 809 см, и перелив дорог Тискино – Староабрамкино и Тогур – Копыловка. В настоящее время уровень воды в районе Колпашева составляет 799 см при опасной отметке 753 см (превышение на 46 см).

