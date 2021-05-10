МЧС: в Колпашевском районе возможны переливы дорог

По данным томских синоптиков, с 10 по 12 мая на реке Обь в районе Колпашева продолжится подъем уровня воды.
В региональном МЧС предупреждают, что возможно достижение опасной отметки в 809 см, и перелив дорог Тискино – Староабрамкино и Тогур – Копыловка. В настоящее время уровень воды в районе Колпашева составляет 799 см при опасной отметке 753 см (превышение на 46 см).
По данным на 10 мая, в Томской области зафиксировано девять переливов дорог в шести муниципальных образованиях. Это дороги Молчаново — Нижняя Федоровка, Подгорное — Игнашкино, Подгорное — Гореловка. Также сохраняется перелив автодорог Иштан — Никольское, Бакчар — Подольск, Тегульдет — Центрополигон, Тегульдет — Белый Яр, Ежи — Петровск.
Жизнеобеспечение населения не нарушено, подчеркивают в МЧС.