Добрые новости
10 мая,
2021
1
фото
Новости

МЧС: в Колпашевском районе возможны переливы дорог

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

По данным томских синоптиков, с 10 по 12 мая на реке Обь в районе Колпашева продолжится подъем уровня воды.


В региональном МЧС предупреждают, что возможно достижение опасной отметки в 809 см, и перелив дорог Тискино – Староабрамкино и Тогур – Копыловка. В настоящее время уровень воды в районе Колпашева составляет 799 см при опасной отметке 753 см (превышение на 46 см).

МЧС: в Колпашевском районе возможны переливы дорог

По данным на 10 мая, в Томской области зафиксировано девять переливов дорог в шести муниципальных образованиях. Это дороги Молчаново — Нижняя Федоровка, Подгорное — Игнашкино, Подгорное — Гореловка. Также сохраняется перелив автодорог Иштан — Никольское, Бакчар — Подольск, Тегульдет — Центрополигон, Тегульдет — Белый Яр, Ежи — Петровск.


 Жизнеобеспечение населения не нарушено, подчеркивают в МЧС.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.