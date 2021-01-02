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02 января,
2021
Новости

МЧС уточнила площадь пожара на 19-й Гвардейской Дивизии

ТВ2
ТВ2
14 часов назад

Площадь пожара на ул. 19-й Гвардейской Дивизии, 27 составила 203 кв. м. В региональном МЧС уточнили, что в результате сгорела крыша двухквартирного жилого дома, обгорели стены внутри и снаружи дома. Сгорел крытый двор. 

Сообщение о пожаре поступило в 21.44. Полностью огонь потушили в 00.29. В тушении участвовали 22 человека и пять единиц техники. 


Пожарные эвакуировали три газовых баллона.


Ранее сообщалось, что в доме во время пожара никого не было. Никто не пострадал.

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