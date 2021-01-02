МЧС уточнила площадь пожара на 19-й Гвардейской Дивизии

Площадь пожара на ул. 19-й Гвардейской Дивизии, 27 составила 203 кв. м. В региональном МЧС уточнили, что в результате сгорела крыша двухквартирного жилого дома, обгорели стены внутри и снаружи дома. Сгорел крытый двор.

Сообщение о пожаре поступило в 21.44. Полностью огонь потушили в 00.29. В тушении участвовали 22 человека и пять единиц техники.





Пожарные эвакуировали три газовых баллона.





Ранее сообщалось, что в доме во время пожара никого не было. Никто не пострадал.