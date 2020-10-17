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17 октября,
2020
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МЧС: томич устроил пожар в многоэтажке, выпрыгнул из окна и спрятался

ТВ2
ТВ2
33 минуты назад

В пятницу, 16 октября, в одной из квартир десятиэтажного дома по улице Обручева в Томске загорелась квартира, сообщает пресс-служба МЧС по Томской области. По предварительным данным, виновником пожара стал хозяин квартиры, который по прибытию пожарных выпрыгнул из окна и спрятался.

Архивное фото
Архивное фото

Как сообщили в ГУ МЧС России по Томской области, возгорание в десятиэтажном доме на улице Обручева, 12, произошло днем в пятницу. 


На момент прибытия первого подразделения из квартиры шёл дым, было задымление в подъезде. Пожарные с верхних этажей по лестничным маршам эвакуировали из дома 10 человек. В двухкомнатной квартире на втором этаже в одной из комнат обгорели стены, мебель. Площадь пожара составила пять квадратных метров.


По предварительным данным, виновником пожара стал хозяин квартиры 1979 года рождения. На момент прибытия пожарных он выпрыгнул из окна и спрятался. Мужчина получил ожог руки.


В тушении пожара принимали участие пять единиц техники и 22 человека.


В пресс-службе отметили, что накануне вечером пожарные уже выезжали по данному адресу — в этой же квартире горела входная дверь, а пожарные эвакуировали из дома 24 человека.


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