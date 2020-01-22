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22 января,
2020
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Новости

МЧС: промерзший ручей может вновь затопить иркутский Тулун

ТВ2
ТВ2
49 минут назад

Иркутский Тулун оказался под угрозой затопления из-за промерзшего ручья, сообщает пресс-служба областного МЧС. Из-за промерзания Тулунчика образовалась наледь, местами вода вышла на поверхность снежного покрова. 

МЧС: промерзший ручей может вновь затопить иркутский Тулун
Фото: пресс-служба МЧС

«В районе улиц Луговая и Братская создалась угроза подтопления приусадебных участков, — говорится в сообщении. — В связи со сложившейся ситуацией накануне проведено внеплановое совещание комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Тулуна».

Тулун что за место-то такое? Летом потопы, зимой потопы, — сетуют жители города в группе «Подслушано Тулун». — Может, это знамение какое? Ванга там ничего не предвещала?

МЧС: промерзший ручей может вновь затопить иркутский Тулун
МЧС: промерзший ручей может вновь затопить иркутский Тулун

Комиссия по ликвидации ЧС решила расчистить русло Тулунчика и убрать лед из водопропускных труб. Работы ведет местная коммунальная служба, ситуацию контролирует главное управление МЧС по Иркутской области.

Летом этого года  в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском и Зиминском районах Иркутской области вышли из берегов Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. Были частично затоплены города Нижнеудинск и Тулун. Погибли более 20 человек, еще 15 оставались пропавшими без вести. Всего затопило 10 133 дома, в которых жили 32,9 тыс. человек, 49 фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов.

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