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25 февраля,
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МЧС: причиной пожара в ТЮЗе стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Причиной пожара в Томском ТЮЗе стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника областного ГУ МЧС России Максима Пряхина.

МЧС: причиной пожара в ТЮЗе стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования

«Причиной пожара явилось нарушение правил эксплуатации электрооборудования. При обслуживании светильника производили ремонтные работы, что и послужило причиной», — сказал Максим Пряхин.


Он добавил, что в 2018 году сотрудники пожарного надзора выявляли нарушения в обеспечении пожарной безопасности здания. Собственнику были выписаны предписания, после чего нарушения были устранены.


Напомним, 20 февраля в здании ТЮЗа произошел пожар, из-за задымления на чердаке эвакуировали 25 человек. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. На месте работало 20 единиц техники и около 70 человек.

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