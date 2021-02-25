МЧС: причиной пожара в ТЮЗе стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования

Причиной пожара в Томском ТЮЗе стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника областного ГУ МЧС России Максима Пряхина.

«Причиной пожара явилось нарушение правил эксплуатации электрооборудования. При обслуживании светильника производили ремонтные работы, что и послужило причиной», — сказал Максим Пряхин.





Он добавил, что в 2018 году сотрудники пожарного надзора выявляли нарушения в обеспечении пожарной безопасности здания. Собственнику были выписаны предписания, после чего нарушения были устранены.





Напомним, 20 февраля в здании ТЮЗа произошел пожар, из-за задымления на чердаке эвакуировали 25 человек. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. На месте работало 20 единиц техники и около 70 человек.