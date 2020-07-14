МЧС предупреждает томичей о жаркой погоде до конца недели

МЧС по Томской области предупреждает жителей региона о жаркой погоде. По прогнозам синоптиков, с 15 по 19 июля ожидаются температуры до +30°С и выше.

В жаркую погоду следует избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице. Особенно это касается пожилых людей, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Необходимо надевать головной убор, соблюдать питьевой режим, — напоминают спасатели. — Кроме того, в жаркую погоду снижается работоспособность и внимательность человека. Водителям всех видов транспорта следует быть осторожными за рулем.

Томичам, которые поедут на отдых к водоемам, в МЧС рекомендуют не оставлять без присмотра детей, не купаться в запрещенных местах, не заплывать далеко от берега и не допускать к воде пьяных людей.





Сотрудники министерства напоминают, что жаркая и ветренная погода способствует возникновению природных пожаров, и предостерегают жителей Томской области от разведения костров на дачных участках, в лесу и местах отдыха.



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