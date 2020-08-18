МЧС предупреждает о сильных ливнях и ветре в среду

По данным Томского гидрометцентра, в среду, 19 августа по Томской области ожидаются кратковременные, местами сильные ливневые дожди, грозы, возможен град. Также при грозах возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

«ГУ МЧС по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса, падением деревьев и слабозакрепленных конструкций, затоплением ливневыми водами пониженных участков местности и подвалов домов», — говорится в сообщении МЧС.





Жителям региона рекомендуют соблюдать правила безопасности и не ходить вблизи с конструкциями, которые ненадежно закреплены, и электрическими проводами, а порывы ветра, по возможности, стоит переждать в помещении.