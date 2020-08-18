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18 августа,
2020
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МЧС предупреждает о сильных ливнях и ветре в среду

ТВ2
ТВ2
1 час назад

По данным Томского гидрометцентра, в среду, 19 августа по Томской области ожидаются кратковременные, местами сильные ливневые дожди, грозы, возможен град. Также при грозах возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

МЧС предупреждает о сильных ливнях и ветре в среду

«ГУ МЧС по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса, падением деревьев и слабозакрепленных конструкций, затоплением ливневыми водами пониженных участков местности и подвалов домов», — говорится в сообщении МЧС.


Жителям региона рекомендуют соблюдать правила безопасности и не ходить вблизи с конструкциями, которые ненадежно закреплены, и электрическими проводами, а порывы ветра, по возможности, стоит переждать в помещении.

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