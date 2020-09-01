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01 сентября,
2020
Новости

МЧС предупреждает: грозы, град и шквалистый ветер возможны в ближайшие дни

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Региональное ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра сообщает, что 2 и 3 сентября, в Томской области местами ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град, при грозах шквалистое усиление ветра 18-23 м/с. Ночью температура может опускаться до 9 градусов выше нуля.

По данным Гидрометцентра средняя температура воздуха в первой декаде сентября в Томске скорее всего будет в пределах 9-12 градусов выше нуля. Во второй половине декады синоптики прогнозируют заморозки. «Во второй половине (первой) декады местами в Томской области ожидаются заморозки от 0 до минус 3-х градусов, а днем температура будет держаться не выше 9-14 градусов», – рассказывает начальник отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса, падением деревьев и слабозакрепленных конструкций, затоплением ливневыми водами пониженных участков местности и подвалов домов.


Гражданам необходимо соблюдать правила личной безопасности при ухудшении погодных условий: избегать движения вблизи слабозакрепленных конструкций и электрических проводов, быть внимательными при переходе проезжей части. Порывы ветра лучше переждать в помещении.

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