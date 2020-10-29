МЧС планирует запретить приводить на пляж животных и плавать на бревнах

МЧС разработало новые правила пользования пляжами в России, которые вступят в силу с января 2021 года. Ранее правила регулировали власти регионов, но теперь появится единый стандарт поведения.

Согласно новым правилам, владельцы обязаны проводить водолазное обследование дна и очищать его от стекла, камней, коряг и других предметов, которые создают угрозу жизни посетителей. Также они должны разместить на пляжах схемы с указанием опасных мест и глубин в зоне купания, а о мерах безопасности уведомлять с помощью специальных флажков.





Посетителям запретили приводить на пляж животных, за исключением собак-поводырей, плавать на бревнах, лежаках, досках и других не предназначенных для этого предметах, играть в спортивные игры в не отведенных для этого местах, а также подбрасывать или хватать купающихся. Кроме того, запрещено заплывать за буйки, срывать их или топить, мусорить и подавать ложные сигналы тревоги.