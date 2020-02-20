МЧС нашли нарушения пожарной безопасности в местах, где живут мигранты

Сотрудники полиции совместно с сотрудниками МЧС проверили более 90 организаций в Томске и Томской области в сфере деревообработки, торговли и других видов деятельности. На конец января и начало февраля осуществлено 337 проверок. Итог: 70 административных нарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан, 23 юридических и физических лица привлечены к ответственности.

Особенно важно было узнать итоги проверок жилья иностранных граждан в Асине, где недавно произошел трагический пожар. Член комиссии, глава Асиновского района Николай Данильчук рассказал о проведенной работе.





«После произошедшего пожара 21 января 2020 года в Асиновском районе МЧС организовало направленную профилактическую работу на объектах проживания трудовых коллективов, а также на иных предприятиях с круглосуточным пребыванием граждан», — рассказал Данильчук.





С 21 января по сегодняшний день в городе Асино провели 122 проверки. По итогам проверок выявлено свыше 1000 нарушений требований пожарной безопасности. Основными нарушениями являются отсутствие системы противопожарной защиты, а также использование иностранными гражданами помещений для работы в качестве жилья.



«200 человек и трудятся по месту регистрации круглосуточно, и проживают там же со слов самих работников. Соответственно, большинство помещений не соответствуют проживанию людей, имеют массовые нарушения пожарной безопасности», — отмечает Николай Данильчук.





С начала 2019 года по настоящее время на объектах с пребыванием людей, а также деревообрабатывающих предприятиях произошло 46 пожаров. При этом погибли 13 человек, а 8 получили травмы. Наиболее распространенная причина — ненадлежащая эксплуатация электрических приборов, печного оборудования, неосторожное обращение с огнем.





В ночь с 20 на 21 января произошел пожар в деревянном одноэтажном здании на территории предприятия по переработке древесины. Площадь возгорания составила 208 кв. метров. Изначально сообщалось о пяти погибших, однако вскоре их количество увеличилось до 11 человек — десяти граждан Узбекистана и одной россиянки. Двоим удалось спастись.





Директора пилорамы задержали, предъявили обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и арестовали. Виновной она себя не признала.





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