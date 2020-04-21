Майский концерт группы Би-2 в Томске перенесен на сентябрь

Группа Би-2 объявила о вынужденном переносе майских дальневосточных и сибирских концертов. В рамках тура NewBest была назначена дата выступления в Томске, однако динамика эпидемиологических показателей, серьёзность предпринимаемых государством защитных мер и бережное отношение к здоровью своих слушателей вынудили музыкантов принять непростое решение о переносе концерта на сентябрь 2020 года. Тем не менее, группа призвала поклонников не огорчаться и сохранять спокойствие: все купленные ранее билеты будут действительны на новую дату выступления и обменивать ничего не надо!

Концерт в Томске, запланированный на 27 мая, перенесен на 29 сентября. Место проведения останется неизменным: выступление Би-2 с новой программой NewBest пройдет во Дворце Зрелищ и Спорта.

«Друзья, для нас с вами перенос концертов — самый действенный способ увидеться как можно скорее. Пожалуйста, тщательно следуйте всем мерам предосторожности и, насколько это для вас возможно, соблюдайте режим самоизоляции! И, пожалуйста, не расстраивайтесь! Решение о переносе тура далось нам тяжело — но мы верим в его необходимость в текущих условиях», — говорится в заявлении Би-2 на официальном сайте группы.

Кроме того музыканты подчеркнули, что безопасность и здоровье поклонников для группы являются приоритетными, и даже теоретическая возможность нанесения вреда здоровью слушателей не позволяет участникам Би-2 провести любой из концертов тура NewBest до снятия ограничений, поэтому так важно проявить понимание к сложившейся ситуации. Чтобы поддержать своих поклонников, которые уже приобрели билеты на перенесённые концерты, музыканты запланировали для них разнообразные приятные бонусы и акции – достаточно следить за обновлениями в социальных сетях Би-2.





Как и многие на самоизоляции, музыканты признаются в том, что скучают в вынужденной разлуке со зрителями. Музыканты запустили розыгрыш, участвовать в котором могут все, у кого на руках есть билеты. Итоги будут подведены 15 мая.