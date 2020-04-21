Майский концерт группы Би-2 в Томске перенесен на сентябрь
Группа Би-2 объявила о вынужденном переносе майских дальневосточных и сибирских концертов. В рамках тура NewBest была назначена дата выступления в Томске, однако динамика эпидемиологических показателей, серьёзность предпринимаемых государством защитных мер и бережное отношение к здоровью своих слушателей вынудили музыкантов принять непростое решение о переносе концерта на сентябрь 2020 года. Тем не менее, группа призвала поклонников не огорчаться и сохранять спокойствие: все купленные ранее билеты будут действительны на новую дату выступления и обменивать ничего не надо!
Концерт в Томске, запланированный на 27 мая, перенесен на 29 сентября. Место проведения останется неизменным: выступление Би-2 с новой программой NewBest пройдет во Дворце Зрелищ и Спорта.
«Друзья, для нас с вами перенос концертов — самый действенный способ увидеться как можно скорее. Пожалуйста, тщательно следуйте всем мерам предосторожности и, насколько это для вас возможно, соблюдайте режим самоизоляции! И, пожалуйста, не расстраивайтесь! Решение о переносе тура далось нам тяжело — но мы верим в его необходимость в текущих условиях», — говорится в заявлении Би-2 на официальном сайте группы.
Кроме того музыканты подчеркнули, что безопасность и здоровье поклонников для группы являются приоритетными, и даже теоретическая возможность нанесения вреда здоровью слушателей не позволяет участникам Би-2 провести любой из концертов тура NewBest до снятия ограничений, поэтому так важно проявить понимание к сложившейся ситуации. Чтобы поддержать своих поклонников, которые уже приобрели билеты на перенесённые концерты, музыканты запланировали для них разнообразные приятные бонусы и акции – достаточно следить за обновлениями в социальных сетях Би-2.
Как и многие на самоизоляции, музыканты признаются в том, что скучают в вынужденной разлуке со зрителями. Музыканты запустили розыгрыш, участвовать в котором могут все, у кого на руках есть билеты. Итоги будут подведены 15 мая.
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Розыгрыш 20 🎁, включая 6 топовых 🎧 от Би-2 и @sennheiserrussia ➡️ ссылка в профиле! ⠀ Мы устраиваем масштабный розыгрыш, принять участие в котором сможет каждый обладатель билета на любой будущий концерт Би-2! Наши выступления обязательно состоятся — и мы хотим поддержать всех поклонников, которые ждут эти концерты вместе с нами! 🤘 ⠀ Переходите по ссылке в нашем профиле, заполняйте форму и участвуйте в розыгрыше топовых наушников и других призов от Би-2 и мировых легенд звука Sennheiser! ⠀ Условия розыгрыша: 1. Для участия в розыгрыше у вас должен быть любой билет на будущий концерт Би-2. 2. Участвовать могут билеты, купленные как до, так и после анонса розыгрыша. 3. Один человек может зарегистрировать несколько билетов — участвуйте в розыгрыше вместе с друзьями! (или повышайте свои шансы на победу 😇😈) 4. Регистрация в розыгрыше открыта до 12 мая. ⠀ 15 мая мы подведём итоги розыгрыша в наших соцсетях и на сайте — выберем 20 победителей случайным образом, возможно даже в прямом эфире 😏 ⠀ Удачи и здоровья вам, друзья!
Публикация от Би-2 (@b2band)
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