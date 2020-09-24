Материнский капитал увеличится почти на 23 тысячи рублей

«Уже в текущем году размер материнского капитала увеличен до 616 617 рублей, право на 466 617 рублей семья получает при рождении первого ребенка... И что так же важно — материнский капитал будет ежегодно индексироваться. С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тыс. рублей и составит 639 432 рубля», — сказал глава государства. При этом сумма выплаты при рождении первого ребенка составит почти 484 тыс. рублей.

Владимир Путин выступая перед сенаторами в российском парламенте отметил, что со следующего года материнский капитал на второго ребенка увеличится почти на 23 тысячи рублей.

Путин напомнил, что материнский капитал продолжит ежегодно индексироваться. Сейчас выплата за первого ребёнка составляет 466 тысяч рублей.





Кроме того, президент поручил правительству предусмотреть в бюджете увеличение размера выплат для семей с детьми, ежемесячный доход которых не достиг прожиточного минимума на человека в регионе.





«Прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 года. Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе», — указал Путин.





Величина прожиточного минимума в Томской области по итогам II квартала 2020 года увеличилась на 690 рублей и составила 12 218 рублей.





Глава государства напомнил, что ранее для семей с низкими доходами были установлены ежемесячные выплаты на детей. Выплата на ребенка от рождения до трех лет составляет один прожиточный минимум для детей. С 1 января была предусмотрена выплата для детей от трех до семи лет включительно. На данный момент ее размер достигает половину регионального прожиточного минимума для детей.