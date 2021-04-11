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11 апреля,
2021
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Новости

Материнским капиталом можно пользоваться по новым правилам

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В России с 11 апреля изменились правила использования средств материнского капитала. Соответствующий документ Минтруда появился на сайте правовой информации. 

Материнским капиталом можно пользоваться по новым правилам

Женщины, ранее направившие маткапитал на формирование накопительной части пенсии, могут отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов. 


До настоящего времени порядок действий для того, чтобы женщина снова могла использовать средства маткапитала на накопительную пенсию, если раньше отзывала их на другие направления и не воспользовалась, отсутствовал.


По новым правилам женщинам дается шесть месяцев со дня возврата денег на счет пенсионного фонда, чтобы решить, как ими распорядиться, и написать заявление.


По действующим правилам, если женщина приняла решение направить маткапитал на формирование своей накопительной пенсии, до дня назначения этой пенсии она может изменить решение и направить его на другие цели.


Речь идет о тех случаях, когда женщина сначала решила направить средства на накопительную часть пенсии, потом отозвала их, чтобы использовать по другим направлениям, например, на покупку жилья или образование ребенку, но не воспользовалась средствами по этим направлениям. Например, ребенок поступил на бюджетное отделение и тратить средства на оплату учебы не потребовалось.

В 2021 году маткапитал составляет 483 882 рублей на первого ребенка, при рождении второго он увеличивается на 155 550 рублей. 

Материнский капитал – мера государственной поддержки семей в рамках национального проекта «Демография». Материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных условий, на образование ребенка (детей); накопительную пенсию матери; товары и услуги для детей-инвалидов; ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка (с 2018 года).


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