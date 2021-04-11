Материнским капиталом можно пользоваться по новым правилам

Женщины, ранее направившие маткапитал на формирование накопительной части пенсии, могут отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов.





До настоящего времени порядок действий для того, чтобы женщина снова могла использовать средства маткапитала на накопительную пенсию, если раньше отзывала их на другие направления и не воспользовалась, отсутствовал.



По новым правилам женщинам дается шесть месяцев со дня возврата денег на счет пенсионного фонда, чтобы решить, как ими распорядиться, и написать заявление.





По действующим правилам, если женщина приняла решение направить маткапитал на формирование своей накопительной пенсии, до дня назначения этой пенсии она может изменить решение и направить его на другие цели.





Речь идет о тех случаях, когда женщина сначала решила направить средства на накопительную часть пенсии, потом отозвала их, чтобы использовать по другим направлениям, например, на покупку жилья или образование ребенку, но не воспользовалась средствами по этим направлениям. Например, ребенок поступил на бюджетное отделение и тратить средства на оплату учебы не потребовалось.