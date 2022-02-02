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Математики из ТГУ планируют создать алгоритмы для раннего выявления эпидемий

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Ученые Томского государственного университета разрабатывают математические методы анализа и противодействия распространению эпидемий, включая COVID-19, сообщает пресс-служба вуза. Новые алгоритмы позволят обеспечить оперативное принятие управленческих решений, необходимых для локализации эпидемий, снижения социальных рисков и экономических потерь.

«В настоящее время момент начала эпидемии определяется, исходя из пересечения эпидпорогов по тому или иному заболеванию, — рассказывает один из исполнителей проекта, доцент ММФ ТГУ Евгений Пчелинцев. — Несовершенство этого подхода заключается в том, что раннее начало эпидемии с его помощью отследить невозможно. Бывает, что порог формально не превышен, а эпидемия уже началась. Далее нарастание количества заболевших идет «по экспоненте» и сдерживающие меры, например, в виде карантина, уже не дают того эффекта, как при раннем выявлении эпидемии».

Пчелинцев уточнил, что с подобной ситуацией, к примеру, в начале пандемии столкнулась Италия. Своевременное принятие мер могло бы значительно снизить социальные и экономические потери.

Разрабатываемые алгоритмы будут анализировать информацию из медицинских баз. Главным фактором для отслеживания станет изменение вероятностной природы исследуемых статистических данных. Это позволит улавливать моменты, не заметные для человека, в которые происходит изменение распределения данных и их структуры.

«Вероятностно-статистические методы будут оценивать динамику разных характеристик, и то, насколько сильно они изменились в вероятностном смысле. Если изменение одного показателя значимо, либо поменялась совокупность, соответствующий алгоритм подаст сигнал тревоги, за которым должны последовать организационные решения. Какими они будут, решают контролирующие организации», — добавляет ученый.

Как отмечает Евгений Пчелинцев, использование разработанных адаптивных и робастных методов в практическом эпиданализе поможет на порядок улучшить надежность и качество статистических выводов. Согласно техническому заданию проекта, точность работы модели должна составлять не менее 95%.

Автор:  Sophi Miyoko Gullbrants
Автор:  Sophi Miyoko Gullbrants

Созданные математиками алгоритмы будут работать как для ранее известных инфекций, так и для новых заболеваний. Они будут реализованы в виде программного продукта, который смогут использовать Роспотребнадзор и другие органы контроля и исполнительной власти, принимающие решения о защитных мерах по снижению социальных потерь в период эпидемий.

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