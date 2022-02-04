Математика и обществознание стали самыми популярными предметами на ЕГЭ-2022 в Томской области

В Томской области завершился прием заявлений на участие в едином государственном экзамене. Сдавать ЕГЭ в этом году будут 5763 выпускника томских школ, а также 743 выпускника прошлых лет, студентов колледжей, техникумов и иностранных образовательных организаций.

Самыми популярными предметами стали математика (профильный уровень для поступления в технические вузы выбрали 46% участников) и обществознание (его выбрали около 38% сдающих). В этом году участники экзаменов выбирают в основном технические и естественно-научные предметы: более 20% сдающих выбрали экзамен по информатике, 16% — по биологии, по 14,5% получили физика и история, еще 11% — химию. Для сравнения: английский язык будут сдавать 9,7% участников, литературу — менее 7%, а географию — около 4%.

Основной период проведения единого госэкзамена начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. 30-31 мая пройдут экзамены по русскому языку, 2-3 июня — по математике.

На 6 июня запланировано проведение экзаменов по истории и физике, 9 июня пройдет основной этап сдачи обществознания. ЕГЭ по иностранным языкам традиционно пройдет в три дня: на 14 июня запланирована письменная часть (в этот же день участники ЕГЭ будут сдавать биологию), а 16-17 июня — устная (раздел «Говорение»). Завершится основной период ЕГЭ экзаменами по информатике 20-21 июня.

Для тех, кто не сможет прийти на экзамен, назначенный в основной период, предусмотрены резервные дни: с 23 июня по 2 июля. Также в резервный период можно пересдать экзамены по обязательным предметам (русский язык и математика базового уровня), так как от их результатов зависит получение аттестата. Дополнительный этап для выпускников этого года пройдет с 5 по 20 сентября.