Математик из ТГУ вошел в список самых цитируемых ученых в мире

Сотрудник механико-математического факультета ТГУ Михаил Шеремет вошел в список самых цитируемых ученых в мире, сообщает пресс-служба вуза. Всего в рейтинг попали четверо ученых из России, однако Шеремет — единственный российский исследователь, который работает на территории Сибири и Дальнего Востока.

Рейтинг составила компания Clarivate, владелец поисковой научной системы Web of Science. В список вошли 6602 ученых более чем из 70 стран и регионов — все они опубликовали наибольшее количество высокоцитируемых научных работ в течение последних десяти лет. При составлении рейтинга эксперты по библиометрии и специалисты по анализу данных Института научной информации Clarivate учитывали 1% самых цитируемых статей в индексе цитирования Web of Science.

«Конечно, в первую очередь стоит благодарить коллектив нашей лаборатории, потому что они сделали большой вклад во все работы, которые стали высокоцитируемыми. Мое имя попало в группу ученых, проводящих исследования на стыке нескольких дисциплин. Эту категорию (междисциплинарные исследования) ввели недавно, чтобы ученые, не попадающие под конкретные научные направления, но также опубликовавшие высокоцитируемые статьи, имели возможность попасть в топ-список. И, безусловно, мне приятно оказаться рядом с нобелевскими и филдсовскими лауреатами», — цитирует Михаила Шеремета пресс-служба ТГУ.

Михаил Шеремет заведует лабораторией моделирования процессов конвективного тепломассопереноса ММФ ТГУ. В 2017 году ученый уже становился одним из самых цитируемых в России по версии Web of Science, рейтинг также составила компания Clarivate.

В свежий рейтинг помимо Шеремета вошли россияне Виктор Котелянский (Сколковский институт науки и технологий), Николай Кузнецов (Санкт-Петербургский госуниверситет и Университет Йювяскюля (Финляндия)) и Геннадий Леонов (Санкт-Петербургский госуниверситет). Кроме того, в списке есть иностранные ученые, которые ведут свою научную деятельность в России, например, поляк Анджей Чихоцкий (Сколковский институт науки и технологий и RIKEN (Япония)).

Уточним, исследования Михаила Шеремета посвящены конвективному тепломассопереносу в различных средах. То есть изучению распределения тепла и массы — как оно происходит, что влияет на процесс тепломассообмена и так далее. В частности, вместе с коллегами Шеремет занимается изучением процесса теплопереноса в элементах радиоэлектронной аппаратуры. Кроме того, многие статьи ученого посвящены конвективному теплопереносу в наножидкостях.