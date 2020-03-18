Матчи ФНЛ и ПФЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса

Глава ФНЛ Игорь Ефремов несколько дней обзванивал руководителей всех клубов лиги, чтобы выяснить, стоит ли проводить матчи турнира без зрителей в условиях пандемии коронавируса. В итоге в РФС решили приостановить проведение матчей до 10 апреля.





На текущий момент в ФНЛ сыграно 27 туров. Турнирную таблицу возглавляет «Ротор», в активе которого 56 очков. Следом идут «Химки» и «Чертаново». «Томь» находится на девятой строчке таблицы с активом в 39 очков.





Ранее главный тренер команды Василий Баскаков отмечал, что ситуация достаточно серьезная.





«Понимаем, что все серьезно. Если приостанавливают в Италии чемпионат и у нас РПЛ паузу берет, то, наверное, и мы тоже [возьмем паузу]. 17 марта, видимо, будет час «икс», но мы не можем повлиять на это», — отмечал Баскаков после игры с «Краснодаром-2».