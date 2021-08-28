Матч ТВ: «Томи» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов по налогам

В связи с этим может сорваться переход в «Томь» экс-защитника сборной России Владимира Граната. Как пишет Матч ТВ, «в команде его, скорее всего, не будет». Кроме того, у клуба, возможно, не получится заявить 19-летнего нападающего Святослава Кожедуба, которого планировали арендовать у «Спартака-2». Сейчас Кожедуб тренируется с «Томью», формально, если клуб погасит долги, заявить его можно будет до 7 сентября — в этот день в России закрывается трансферное окно.

При этом команда сможет внести в заявку на сезон полузащитника Марата Апшацева, который находится в расположении клуба как минимум с середины августа. Но переход должен одобрить комитет РФС по статусу игроков — у Апшацева есть действующий контракт с «Чайкой», подписанный еще до ее понижения в классе за договорные матчи, сейчас футболист хочет его разорвать.

Напомним, команда Сергея Жукова занимает 11 место в ФНЛ, набрав 9 очков в 7 турах. В следующем матче, 29 августа, «Томь» сыграет на домашнем поле против волгоградского «Ротора».