Матч «Томи» впервые будет судить женщина

Главным арбитром матча ФНЛ-1 «Акрон» — «Томь», который пройдет 21 ноября, назначена Анастасия Пустовойтова. Это первый матч томской команды, на котором главным судьей будет работать женщина (в 2015 году резервным арбитром на матче «Томь» — «Волга» была томичка Ирина Филимонова).

Помощниками арбитра будут Дмитрий Колосков и Станислав Попков, инспектором матча станет Владимир Казьменко. Кроме того, на игру в качестве делегата (должностного лица, ответственного за организацию матча) назначена Полина Папыева — первая женщина-делегат в российском профессиональном футболе.

Анастасия Пустовойтова — арбитр ФИФА, одна из наиболее известных судей в женском европейском футболе. В 2019 году Пустовойтова судила финал женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной», а в августе этого года — финальный матч Швеция — Канада женского турнира Олимпийских Игр в Токио.

Это не первый матч Пустовойтовой в мужском профессиональном футболе: с 2018 года она начала судить матчи ПФЛ (сейчас — ФНЛ-2, третья по силе российская лига), а в апреле этого года впервые была назначена главным арбитром на матч ФНЛ-1, игра «Томи» и «Акрона» станет для нее четвертой в этой лиге.

В 2019 году (за месяц до назначения на финальный матч женской Лиги чемпионов) Анастасия Пустовойтова стала героиней выпуска ютьюб-шоу Евгения Савина, в котором блогер «заряжал» ее тапки для получения назначений на матчи Российской премьер-лиги. Такое назначение судья действительно получила в марте 2020 года — но пока только в качестве резервного арбитра.

Также в феврале интервью с арбитром опубликовала журналистка Екатерина Гордеева. «Это в Европе женщины уже давно судят, и там к этому привыкли. А у нас на тебя смотрят как в зоопарке. Потом – мы же в России, а в России баба на корабле – к беде», — рассказывала тогда Пустовойтова.