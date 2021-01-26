Мать избитого в Северске мужчины сообщила о закрытии дела одного из нападавших

Мать избитого в конце октября у магазина в Северске Дениса Свистова сообщила порталу vseverske.info , что полиция прекратила административное дело в отношении одного из нападавших молодых людей.

Сейчас в редакцию портала vseverske.info вновь обратилась мама потерпевшего, она сообщила, что административное дело в отношении одного из участников конфликта, который после драки бросил стул в ее сына, закрыли. Полиция, по ее словам, не нашла состава правонарушения. Также портал на своей странице в Instagram опубликовал более длинное, чем первоначально распространившееся в соцсетях, видео. На нем видно, как молодые люди обыскивают карманы избитого, а один из них кидает в него стул.

После избиения мама Виктория Свистова комментировала ситуацию Агентству новостей ТВ2 , она говорила, что узнала о случившимся с сыном лишь на следующее утро, когда Денис позвонил ей из ОКБ. После общественной огласки по состоянию потерпевшего собирали консилиум в ОКБ, где Дениса Свистова осмотрели нейрохирург и челюстно-лицевой хирург, ему предложили госпитализацию, однако Свистов отказался.

Напомним, в конце октября 2020 в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как один молодой человек из группы избивает мужчину. Видео вызвало общественное обсуждение. Полиция сообщала, что установила всех участников драки, а в отношении одного из них, северчанина 2002 года рождения, возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести. Он находится под подпиской о невыезде, о судебных заседаниях ничего не сообщалось. Также не сообщалось и о возбуждении дел в отношении других молодых людей, присутствовавших на видео.

«Я мама избитого 30 октября парня в Северске, хочу напомнить об этом событии, так как мне пришло постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении, вынесенном 11.01.2021 года в связи с отсутствием состава административного правонарушения в отношении Гришина Д., который кинул стул в, возможно, умирающего или уже мертвого человека! В пояснении пишут, что умышленность его действий не установлена! Так он просто кинул стул, чтобы потешиться без умысла!?» — написала Виктория Свистова.





По ее словам, эксперты северской полиции дали заключение, что стул не нанес вреда пострадавшему и пролетел вскользь по телу.





«У нас дают штраф за следующие административные нарушения: перешел дорогу в неположенном месте, пописал в роще, шумел и мешал соседям, распивал спиртные напитки в общественном месте. А данное действие гр. Гришина в отношении Д. Свистова, оказывается, не заслуживает даже штрафа в 500 рублей. То есть его действия считаются вполне нормальными и приемлемыми для нашего общества? Просто сроки для расследования данного правонарушения заканчивались, опросить самого Гришина Д. сотрудникам правоохранительных органов не представилось возможным, как мне сообщили в постановлении, поэтому лучше уже закрыть дело, да и все. И пусть ходит дальше, его поступок, получается, заслужил лишь общественное порицание!» – возмущается мама потерпевшего.





Как написал портал vtomske.ru, в распоряжении которого оказалось постановление северской полиции, в документе говорится, что стул в пострадавшего действительно кинул 17-летний подросток, но связаться с ним полиции не удалось.





«Пояснить что-либо пострадавший от удара стулом не смог, так как находился без сознания. Факт бросания стула нельзя отнести к насильственным действиям. При проведении проверки сведения о том, что несовершеннолетний попал стулом умышленно, не получены. <...> Опросить Гришина не представилось возможным. Он находился на самоизоляции по коронавирусу, далее был на больничном с пневмонией. При посещении по месту жительства дверь квартиры никто не открыл. Законный представитель несовершеннолетнего по телефону сказала, что с 3 января он находится в деревне Воронино. Точный адрес она отказалась называть», — цитирует портал текст постановления полиции.





Также в документе, по информации издания, говорится, что телесные повреждения Денис Свистов получил в результате ударов в лицо руками и ногами, поэтому дело об административном правонарушении за бросок стулом прекратили.





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