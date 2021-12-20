Масштабный ремонт начинается в музее НКВД Томска. Фото

Напомним, российский фонд «Увековечения памяти жертв политических репрессий» (Фонд Памяти) выкупил для томского мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» соседнее помещение. Теперь музей увеличит свои площади в два раза. Ожидается, что после ремонта помимо обновленной экспозиции в музее появится зал временных выставок, библиотека, кабинеты сотрудников, кафе и киоск.

Обновленная экспозиция музея будет представлять девять камер. Каждая камера будет посвящена определенной теме. Камеры будут располагаться не по хронологии репрессий, а по тематическим блокам: будут камеры, посвященные и крестьянским восстаниям, и лагерному труду, и жизни вышедших на свободу после нескольких лет, проведенных в ГУЛАГе.

Старший научный сотрудник Мемориального музея «Центр изучения исторической памяти» ТОКМ Василий Ханевич отмечал, что часть экспозиции будет выставлена в Краеведческом музее, на выставке, посвященной ГУЛАГУ. Говорить о том, насколько новая экспозиция будет лучше и эмоциональнее, пока еще рано.

«Насколько новая экспозиция будет другой, эмоциональнее, информационнее и интерактивнее, жизнь покажет. Но я смотрю на это с позитивом. Мне жалко экспозицию, которая была у нас в музее. Не потому, что она лучше, а потому, что она создавалась моими руками. Но я понимаю, что жизнь не стоит на месте и нужно развиваться дальше», — комментировал Ханевич.