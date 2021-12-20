Масштабный ремонт начинается в музее НКВД Томска. Фото

Ремонт начинается в мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД». В обновленном виде музей ориентировочно откроется летом 2022 года.
Напомним, российский фонд «Увековечения памяти жертв политических репрессий» (Фонд Памяти) выкупил для томского мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» соседнее помещение. Теперь музей увеличит свои площади в два раза. Ожидается, что после ремонта помимо обновленной экспозиции в музее появится зал временных выставок, библиотека, кабинеты сотрудников, кафе и киоск.
Обновленная экспозиция музея будет представлять девять камер. Каждая камера будет посвящена определенной теме. Камеры будут располагаться не по хронологии репрессий, а по тематическим блокам: будут камеры, посвященные и крестьянским восстаниям, и лагерному труду, и жизни вышедших на свободу после нескольких лет, проведенных в ГУЛАГе.
Старший научный сотрудник Мемориального музея «Центр изучения исторической памяти» ТОКМ Василий Ханевич отмечал, что часть экспозиции будет выставлена в Краеведческом музее, на выставке, посвященной ГУЛАГУ. Говорить о том, насколько новая экспозиция будет лучше и эмоциональнее, пока еще рано.
«Насколько новая экспозиция будет другой, эмоциональнее, информационнее и интерактивнее, жизнь покажет. Но я смотрю на это с позитивом. Мне жалко экспозицию, которая была у нас в музее. Не потому, что она лучше, а потому, что она создавалась моими руками. Но я понимаю, что жизнь не стоит на месте и нужно развиваться дальше», — комментировал Ханевич.