Массовый забег «Лыжня России» пройдет 12 февраля

Старт на забег длиной 2022 метра будет дан в 12.00 на четырех лыжных базах города: «Метелица» (ул. Королева,13), «Сосновый бор» (ул. Кутузова, 1б), «Кедр» (ул. Высоцкого, 7) и стадионе «Буревестник» (ул. 19 Гв. Дивизии, 20). Старт на 5 и 10 км с учетом времени будет дан на стадионе «Буревестник».

Так, в 12:30 будет дан старт гонки на пять километров для девушек 2004 года рождения и моложе, в 12:50 — для юношей данной возрастной категории. В 13:30 стартует гонка на десять километров для мужчин 2003 года рождения и старше, в 13:35 — для женщин в таком же возрасте.

Ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте.