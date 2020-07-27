Массовые гуляния у здания обладминистрации прошли в Томске

В сети появилось видео массовых гуляний прямо под носом у администрации Томской области во время пандемии, режима повышенной готовности и самоизоляции.

Накануне администрация Томской области разрешила работать летним верандам при кафе. Одна из них открылась на набережной Томи прямо под окнами обладминистрации. Люди вышли прогуляться на набережную Томи и внезапно их оказалось очень много.







При этом напомним, что официально режим повышенной готовности продлен в Томской области до 1 августа. Действуют все введенные ранее ограничения, запрещены все массовые мероприятия, в том числе митинги.

