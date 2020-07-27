Добрые новости
27 июля,
2020
1
видео
Новости

Массовые гуляния у здания обладминистрации прошли в Томске

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В сети появилось видео массовых гуляний прямо под носом у администрации Томской области во время пандемии, режима повышенной готовности и самоизоляции.

Накануне администрация Томской области разрешила работать летним верандам при кафе. Одна из них открылась на набережной  Томи прямо под окнами обладминистрации. Люди вышли прогуляться на набережную Томи и внезапно их оказалось очень много.


При этом напомним, что официально режим повышенной готовности продлен в Томской области до 1 августа. Действуют все введенные ранее ограничения, запрещены все массовые мероприятия, в том числе митинги.

Месяц назад на набережной реки Томи недалеко от библиотеки имени Пушкина тоже проходили массовые вечеринки. Сюда по вечерам приезжали горожане со своими кальянами, включали музыку и веселились до трех-четырех ночи. Об этом рассказала ТВ2 жительница этого района Наталья Киселева.

При этом РИА Томск сообщает, что сотрудники полиции намерены привлечь к ответственности организаторов трех многолюдных вечеринок, которые проводились в Томске в период действия режима самоизоляции со ссылкой на информацию от пресс-службы регионального УМВД в ответ на официальный запрос .

Читайте также: Кальянная на берегу Томи: а что, так можно было?


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.