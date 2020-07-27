Массовые гуляния у здания обладминистрации прошли в Томске
В сети появилось видео массовых гуляний прямо под носом у администрации Томской области во время пандемии, режима повышенной готовности и самоизоляции.
Накануне администрация Томской области разрешила работать летним верандам при кафе. Одна из них открылась на набережной Томи прямо под окнами обладминистрации. Люди вышли прогуляться на набережную Томи и внезапно их оказалось очень много.
При этом напомним, что официально режим повышенной готовности продлен в Томской области до 1 августа. Действуют все введенные ранее ограничения, запрещены все массовые мероприятия, в том числе митинги.
Месяц назад на набережной реки Томи недалеко от библиотеки имени Пушкина тоже проходили массовые вечеринки. Сюда по вечерам приезжали горожане со своими кальянами, включали музыку и веселились до трех-четырех ночи. Об этом рассказала ТВ2 жительница этого района Наталья Киселева.
При этом РИА Томск сообщает, что сотрудники полиции намерены привлечь к ответственности организаторов трех многолюдных вечеринок, которые проводились в Томске в период действия режима самоизоляции со ссылкой на информацию от пресс-службы регионального УМВД в ответ на официальный запрос .
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