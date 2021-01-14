Массовая вакцинация томичей от коронавируса стартует с 15 января

15 января, в Томской области стартует вакцинация всех желающих поставить прививку от новой коронавирусной инфекции.





Записавшиеся через сайт covidtomsk.ru уже сегодня начали получать приглашения от медицинских организаций. С ними оговариваются дата и время, когда следует подойти на прививку.





«Каждый непосредственно перед вакцинацией будет осмотрен — врач должен дать разрешение на прививку. А после процедуры будет выдана памятка с указанием даты прививки второго этапа», - сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева.





Томская область с начала кампании вакцинации от новой коронавирусной инфекции уже получила 7 042 дозы двухкомпонентной вакцины Гам-КОВИД-Вак. Первый этап уже прошли 1447 человек, второй — более 700 человек.





«Подавляющее большинство переносит вакцину хорошо. У некоторых пациентов в течение одного или двух дней отмечается незначительное повышение температуры, но это считается нормой», — уточнила Наталия Метелёва.





Сегодня на сайте covidtomsk.ru оставили заявку на прививку 3 573 человека.





Записаться на вакцинацию можно также по единому номеру телефона 122 (122 (набрав, после ответа системы в тоновом режиме 8) или по телефону горячей линии облздрава 8(3822) 516-616.





Поставить прививку могут жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент постановки вакцины симптомов ОРВИ. Ограничения по возрасту 60+ сняты – соответствующие изменения внесены в аннотацию вакцины Гам-КОВИД-Вак. Если человек переболел новой коронавирусной инфекцией, он может поставить прививку через 2-3 месяца после выздоровления, перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом.