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26 марта,
2021
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Новости

Масочный режим в Томской области продлен до 30 апреля

ТВ2
ТВ2
51 минута назад

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил масочный режим до 30 апреля включительно.


«Уже месяц в Томской области показатель заболеваемости COVID-19 остается стабильным – в сутки мы фиксируем по 30-40 заболевших. Однако, несмотря на то, что ситуация в нашем регионе одна из самых благоприятных в стране, никакой расслабленности мы себе позволить не можем. Пока мы не нарастим темпы вакцинации, режим ограничений будет сохранен, людей подвергать риску мы не будем», — сказал Сергей Жвачкин.

Масочный режим в Томской области продлен до 30 апреля

Действующий режим ограничений предусматривает использование масок и соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте, а также при посещении общественных учреждений, включая магазины, торговые центры, кафе и рестораны, иные учреждения сферы услуг. На входе в учреждения культуры, социальной и образовательной сферы должна быть обеспечена термометрия.


По данным оперштаба, на сегодняшний день в Томской области официально ковид подтвержден у 31253 человек. Выздоровели 30114 пациентов. Скончались, по официальным данным, 349 человек. Лечение продолжают 790 пациентов.

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