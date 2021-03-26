Масочный режим в Томской области продлен до 30 апреля

«Уже месяц в Томской области показатель заболеваемости COVID-19 остается стабильным – в сутки мы фиксируем по 30-40 заболевших. Однако, несмотря на то, что ситуация в нашем регионе одна из самых благоприятных в стране, никакой расслабленности мы себе позволить не можем. Пока мы не нарастим темпы вакцинации, режим ограничений будет сохранен, людей подвергать риску мы не будем», — сказал Сергей Жвачкин.

Действующий режим ограничений предусматривает использование масок и соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте, а также при посещении общественных учреждений, включая магазины, торговые центры, кафе и рестораны, иные учреждения сферы услуг. На входе в учреждения культуры, социальной и образовательной сферы должна быть обеспечена термометрия.





По данным оперштаба, на сегодняшний день в Томской области официально ковид подтвержден у 31253 человек. Выздоровели 30114 пациентов. Скончались, по официальным данным, 349 человек. Лечение продолжают 790 пациентов.