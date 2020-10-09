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09 октября,
2020
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Масочный режим ужесточили в Томской области. Главное

ТВ2
ТВ2
58 минут назад

С 9 октября в регионе ужесточаются меры по соблюдению масочного режима. Согласно решению, торговые точки, заведения общепита, пассажирский транспорт и прочие организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски. 


За нарушение этого требования с 9 октября предусмотрена административная ответственность: на должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей. 


«Должны сами предприятия торговли понимать, что им будем хуже, если мы все закроем. Если в ходе проверки будет установлено, что магазин продает товары покупателям без масок, то мы найдем способ привлечь их к ответственности», — отметил Сергей Жвачкин.


Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции на месяц, до 1 ноября. Он говорил журналистам, что против введения новых внутренних ограничений. 


«Ситуация очень непростая. Если в Москве ситуация опять осложнится, то даже если мы закроем с ней границы, я не хочу внутри ничего закрывать - люди социально устали от этого всего», — цитируют «Интерфакс-Сибирь» губернатора.  


По его словам, для того чтобы ограничения внутри региона не возобновились, необходимо ответственно использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.


Оперштаб рекомендовал томским предприятиям перевести часть сотрудников на удаленный режим работы.


За весь период в Томской области установлены 8 323 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 6 660, умерших 90. По данным обладминистрации, в регионе 48,6% свободных коек. 



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