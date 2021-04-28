Масочный режим продлили в Томской области до конца мая

Режим повышенной готовности, подразумевающий запрет на проведение массовых мероприятий и ношение масок в публичных местах, продлили до 31 мая. Такое решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Более 43 тысяч жителей Томской области уже поставили оба компонента прививки от коронавируса, почти половина – это люди старше 60 лет. Для массовой вакцинации мы организовали работу прививочных кабинетов и мобильных медицинских бригад в удаленных населенных пунктах и на предприятиях. Прививочная кампания продолжится и в майские праздники, чтобы еще больше людей поставили прививку. Но пока не будет сформирован коллективный иммунитет от коронавируса, мы вынуждены сохранить ряд ограничений. Даже в главный праздник нашей страны, в День Победы, не будем проводить парад, торжественный митинг и шествие «Бессмертного полка», – объяснил губернатор Сергей Жвачкин свое решение.

На период действия режима областной оперативный штаб рекомендует всем организациям отказаться от проведения досуговых, зрелищных и иных мероприятий с непосредственным присутствием граждан, включая предоставление услуг в местах массового скопления людей. Работодателям следует обеспечить санитарную безопасность на рабочих местах и контроль за самочувствием своих сотрудников, при возможности – перевести часть коллектива на удаленный режим работы.





Оперштаб напоминает, что в соответствии с постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках, в лифтах является обязательным на территории всех регионов России.