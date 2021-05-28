Масочный режим и запрет на массовые мероприятия сохранятся в Томской области до 30 июня

Режим ограничений продлен в Томской области до 30 июня. Такое решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин.





Режим ограничений остался прежним: при посещении общественных учреждений, включая торговые центры, пункты питания, другие учреждения сферы услуг и образования необходимо обязательно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — правильно носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию. В общественном транспорте, включая такси, соблюдение масочного режима также обязательно. В учреждениях культуры, социальной и образовательной сферы должна проводиться термометрия всех входящих.





Замубернатора Иван Деев пояснил, что в регионе сохраняется высокая степень опасности заражения вирусными инфекциями, уровень заболеваемости ОРВИ и СOVID-19 предполагает обязательное ношение масок в местах скопления людей. За несоблюдение масочного режима, введенного на территории всей России главным санитарным врачом, предусмотрена административная ответственность юридических и физических лиц.





С начала пандемии ковид подтвердился у 32760 жителей региона. Выздоровели 31687 пациентов.





На конец 2020 года было 2 810 коек для лечения больных коронавирусом. С января 2021 года из-за спада уровня заболеваемости лечебные учреждения стали возвращаться к работе по основному профилю. Так на 16 апреля 2021 года в регионе было развернуто 904 койки, а на 6 мая фонд составлял 665 коек.





Власти готовят к открытию резервный госпиталь, который развернется во Дворце зрелищ и спорта.





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