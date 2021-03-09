Масленичная неделя. Каковы традиции праздника

В 2021 году Масленица продлится с 8 по 14 марта. На последний день, 14 число, приходится Прощеное воскресенье, а 15 марта начнется Великий пост, который завершится Пасхой 2 мая.

Праздничная неделя делится на две части. С понедельника по среду отмечают «узкую масленицу». А с четверга начинается «широкая масленица», то есть масштабное празднование.





При этом у каждого дня Сырной недели есть свое название и свои традиции. Понедельник называется «Встречей». В этот день заготавливаются все яства, печется первый горячий блин. Кроме того, раньше еще собирали солому для чучела зимы, а также возводили снежные горки и крепости.





Второй день – «Заигрыш». В деревнях начинались гуляния, а также ставили праздничное чучело. И в этот день проходили смотрины невест.





Третий день масленичной недели – «Лакомка». Именно в среду начинали принимать гостей. Кроме того, в этот день затья ходили к теще на блины.





Четверг – «Разгуляй». Начиналось празднование широкой масленицы. В городах и деревнях в этот день было принято устраивать кулачные бои.