Масленичная неделя. Каковы традиции праздника
В 2021 году Масленица продлится с 8 по 14 марта. На последний день, 14 число, приходится Прощеное воскресенье, а 15 марта начнется Великий пост, который завершится Пасхой 2 мая.
Каковы обычаи праздника?
Праздничная неделя делится на две части. С понедельника по среду отмечают «узкую масленицу». А с четверга начинается «широкая масленица», то есть масштабное празднование.
При этом у каждого дня Сырной недели есть свое название и свои традиции. Понедельник называется «Встречей». В этот день заготавливаются все яства, печется первый горячий блин. Кроме того, раньше еще собирали солому для чучела зимы, а также возводили снежные горки и крепости.
Второй день – «Заигрыш». В деревнях начинались гуляния, а также ставили праздничное чучело. И в этот день проходили смотрины невест.
Третий день масленичной недели – «Лакомка». Именно в среду начинали принимать гостей. Кроме того, в этот день затья ходили к теще на блины.
Четверг – «Разгуляй». Начиналось празднование широкой масленицы. В городах и деревнях в этот день было принято устраивать кулачные бои.
Пятница – «Тещины вечерки». Наступала очередь зятя звать тещу в гости. Согласно обычаю, именно этот день был решающим: от него зависело, какими будут отношения в семье весь год.
Шестой день – «Золовкины посиделки». В этот день к молодым в гости шли родственники мужа. Своей невестке они приносили подарки, чтобы, как гласит обычай, «задобрить ее».
Седьмой день – «Прощенье». Последний день перед Великим постом называется Прощеным воскресеньем. На него принято наедаться блинами, сжигать чучело праздника. И, главное, по церковному обычаю — просить друг у друга прощения.
Откуда пошло название «Масленица»
До XVI века в летописях не было упоминаний о масленице, но в летописи XI века впервые указывается Мясопуст. Мясопуст — пост, который запрещает употребление какой-либо мясной пищи. К тому же в этот период переходного времени между зимой и весной телились коровы, поэтому молока, масла, сыра и творога было в достатке.
Считается, что Масленицу о отмечали его задолго до принятия Христианства на Руси. Празднование начиналось с 21 марта по 28 марта, в дни весеннего равноденствия и знаменовало собой окончание зимы и начало весны.
Славяне пекли круглые лепешки, формой похожие на солнце. Со временем им на смену пришли блины. Блин символизировал свет и тепло, и считалось, что люди, которые кушают блины, получают солнечную живительную энергию.
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