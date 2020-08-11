Маски для пожилых учителей и дистанция на линейках: как в Томске начнется учебный год

Носить медицинские маски в школах Томской области в новом учебном году обяжут только учителей, входящих в возрастную группу риска по коронавирусу (65 лет и старше), а также уборщиков и работников столовых, об этом на пресс-конференции 11 августа рассказала глава Департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич. Она также добавила, что всем, для кого ношение масок будет обязательным, включая детей, которые пользуются школьным автобусом, их будут выдавать в образовательных учреждениях.

Ирина Грабцевич также рассказала о других подробностях работы школ во время пандемии коронавируса. По ее словам, в тех школах, где это возможно, для разведения потоков учеников и исключения массовых скоплений людей может быть введен двухсменный режим. Также планируется ввести особую организацию прихода в школу:​

Условно, к 8 часам приходят 10-11-классники, потому что у них самое большое количество уроков, затем, например, пятиклассники, затем, через час, еще какая-то параллель классов, — сказала Грабцевич.

Кроме того, регламентировано будет количество работающих входов в школы: для малокомплектных школ (до 110 человек) будет достаточно одного, в школах, где учатся от 110 до 1000 человек, должно быть минимум два входа, в более крупных школах — не менее трех.





Линейки 1 сентября по-прежнему планируется провести в традиционном формате, при этом школьники должны будут соблюдать дистанцию между классами, а их родственников попросят не приходить на линейки в полном составе — желательно, не больше двух человек от семьи.





О том, что томские школы с сентября вернутся в привычный режим работы, стало известно 3 августа. К началу учебного года образовательные учреждения должны будут подготовить антисептики и дезинфицирующие растворы.