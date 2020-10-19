«Маска пропитана наркотиком»: очередная фейковая рассылка появилась в WhatsApp

«Маски эти пропитаны химикатами с наркотическим действием. Человек просто "отключается"... Доступ в квартиру свободный (происходит ограбление). Не принимайте маски от посторонних лиц. Помните, что уровень преступности сейчас "зашкаливает". Будьте осторожны», — говорится в рассылке.





В региональном УМВД отмечают, что подобных преступлений на территории области не зарегистрировано.





«В ряде регионов через мессенджеры распространяется информация о том, что по квартирам ходят «волонтеры» и раздают маски, пропитанные наркотическим средством. При их примерке человек теряет сознание и в это время происходит ограбление.

Данная информация не соответствует действительности», — сообщает полиция.





Ведомство подчёркивает, что сообщение имеет все признаки фейка. В нем нет ссылки на источник информации; конкретного указания населенного пункта, где это происходило; присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений посеять панику.





В «Энциклопедии коронавирусных слухов», подготовленной коллективом отечественных антропологов, отмечается, что впервые рассылка на русском языке об отравленных масках появилась в мессенджерах в десятых числах апреля. Далее исследователи приводят версии о возможных источниках этого фейка.





«Один из возможных источников слуха — пост в Facebook от 21 марта, согласно которому в дома в Лас-Вегасе приходят грабители, представляясь работниками NV Energy (оператор электросетей в Неваде), переписчиками, либо медицинскими работниками, распространяющими маски. Об отравляющих веществах или наркотиках в оригинальном посте ничего не говорится. В дальнейшем текст распространился англоязычных странах именно в виде сюжета об «отравленных» масках; сообщения об этом поступали из Великобритании, США, ЮАР и опровергались.





Второй вероятный источник — два постановочных видеоролика из Индии. На них люди в масках предлагают примерить такие же маски случайным прохожим, те, надев маску, мгновенно теряют сознание, после чего становятся жертвами ограбления. Первоначально видео появились в TikTok, а позднее распространились и по другим социальным медиа».









Добавим, что за распространение фейковой информации для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.