Машина провалилась в центре Томска в канализационный колодец

5 октября в 16.30 в центре города автомобиль марки Тойота Королла провалился в колодец. Это произошло на пересечении улиц Карла Маркса и 1905-го года. Водитель автомобиля Вадим рассказал ТВ2, что сам не понял, что произошло и как он провалился. Крышки от колодца нигде рядом не было, а на дне колодца ее невозможно было рассмотреть из-за его глубины.

Несмотря на то, что повреждения автомобиля оказались незначительными и машина осталась на ходу, Вадим намерен подать в суд на «Томскводоканал». Будь скорость автомобиля немного больше, могла бы случиться трагедия.

Мы попросили прокомментировать ситуацию «Томскводоканал». Приводим ответ дословно: «Заявка о том, что колодец, расположенный по указанному адресу, поврежден, поступила в Центральную диспетчерскую службу ООО «Томскводоканал» в 16:40 05.10.2021 от местного жителя. В этот же день оперативно был осуществлён выезд аварийной бригады предприятия. Установлено, что колодец является канализационным. В результате внешних воздействий на нем лопнуло перекрытие. Специалисты Общества установили ограждение 05.10.2021. 06.10.2021 проводится ремонт данного колодца».